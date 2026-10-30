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Avrupa borsaları İngiltere dışında düştü, Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 geriledi

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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı; Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 gerileyerek 646,75 puana indi. Almanya'da DAX 40 yüzde 0,85, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 1 düşerken İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,07 yükseldi.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 değer kaybederek 646,75 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 gerileyerek 7.969,42 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,85 değer kaybıyla 25.818,21 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 azalarak 49.500,97 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 artarak 10.729,78 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,24 düşüşle 1,115 seviyesinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Kripto para borsası Binance, platformunda yaşanan güvenlik ihlalinden etkilenen varlıkların kullanıcılar için geri kazandırılmaya başlandığını ve kayıpları karşılamak üzere 6,34 milyar doların üzerinde şirket fonu ayırdığını bildirdi.

Kaynak: AA
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