Haberler

Avrupa Borsaları Haftayı Yükselişle Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya hariç tüm Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde artış kaydetti. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,5 yükselerek 570,45 puana çıktı. Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,18 değer kaybetti.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,5 artışla 570,45 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 9.491,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 artarak 8.081,54 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,42 yükselerek 43.258,11 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,18 düşüşle 24.378,8 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,21 artarak 1,174 seviyelerinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 geriledi.

Avro Bölgesi'nde eylülde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2 puana, hizmet sektörü PMI da 51,3'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.