Avrupa Borsaları Haftayı Yükselişle Tamamladı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,5 artışla 570,45 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 9.491,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 artarak 8.081,54 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,42 yükselerek 43.258,11 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,18 düşüşle 24.378,8 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,21 artarak 1,174 seviyelerinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 geriledi.

Avro Bölgesi'nde eylülde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2 puana, hizmet sektörü PMI da 51,3'e yükseldi.