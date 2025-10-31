Haberler

Avrupa Borsaları Haftayı Düşüşle Kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, gösterge endeksi Stoxx Europe 600'ün yüzde 0,51 değer kaybetmesiyle birlikte haftayı düşüşle kapattı. Yatırımcıların odağı, bölgede açıklanan enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın politika kararları üzerinde yoğunlaştı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde düşüşle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 düşerek 571,89 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 düşerek 8.121,07 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,06 değer kaybıyla 43.175,32 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 azalarak 23.958,3 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,44 azalarak 9.717,25 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.33 itibarıyla yüzde 0,329 düşüşle 1,153 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında yatırımcıların odağı küresel gelişmelere çevrilirken, bölgede bugün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,1'e indi. Enflasyon, ekimde aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. ECB, bu haftaki politika faizi toplantısında, 3 temel politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinde büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin hafiflediğini belirtti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti

''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyerek acil durum ilan etti
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı

Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Ayasofya'yı yakmaya çalışan şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu! Savunması akıllara zarar

Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışmıştı! İstenen ceza belli oldu
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.