Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,45 değer kazanarak 598,53 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 artışla 10,317.69 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 yükselerek 44,347.56 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 artışla 7,935.97 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,51 değer kazanarak 23,565.76 puan seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.11 itibarıyla yüzde 0,718 artışla 1,15 seviyesine yükseldi.

Yatırımcıların odağında Orta Doğu'da devam eden gerilim ve Hürmüz Boğazı'na yönelik gelişmeler yer alırken, bu hafta boyunca açıklanacak merkez bankası kararları yakından izleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) 18 Mart Çarşamba, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası da 19 Mart Perşembe günü faiz kararını açıklayacak.

Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerle artan enerji fiyatları, enflasyon risklerini artırıyor.