Avrupa borsaları haftanın ilk gününde İtalya hariç düşüşle kapandı

ABD'nin gümrük tarifeleriyle ilgili belirsizlikler Avrupa borsalarını olumsuz etkiledi. Avrupa borsaları haftanın ilk gününde düşüşle kapandı, yalnızca İtalya'nın borsa endeksi artış gösterdi.

Avrupa borsaları ABD'nin gümrük tarifelerinin ticarete ilişkin belirsizlikleri yeniden artırmasıyla haftanın ilk gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,49 düşüşle 627.48 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 azalışla 10,684.74 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 8,497.17 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,09 değer kaybıyla 24,986.58 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 artışla 46,699.29 puana ulaştı.

Avro ve dolar paritesi, TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,161 artışla 1,18 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın geçen yıl yürürlüğe koyduğu gümrük vergilerinin dayanağı olan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetti. Bu kararın ardından Trump'ın açıkladığı yeni yüzde 15'lik gümrük tarifeleri piyasada belirsizliğe yol açtı. Oluşan bu belirsizlik ise yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avrupa Parlamentosu (AP), ABD'de tarifeler konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle Avrupa Birliği (AB)-ABD ticaret anlaşmasına ilişkin çalışmaları ve yapılması planlanan oylamayı askıya aldı.

ING Think ekonomistleri, konuya ilişkin yayımladıkları analizde, belirsizliğin geri döndüğüne işaret ederek, "Avrupa liderlerinin son zamanlarda sergilediği güç gösterisi göz önüne alındığında, gerginliğin tırmanma riski bir yıl öncesine göre daha yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
