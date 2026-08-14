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Avrupa Borsaları Jeopolitik Gerilimlerle Düştü

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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Almanya hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Almanya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,21 değer kaybederek 657,86 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 düşüşle 10.750,11 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 azalışla 8.636,8 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 53.583,61 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,53 artarak 26.440,31 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 18.19 itibarıyla yüzde 0,44 yükselişle 1,158 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasalarında, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler yatırımcıların risk iştahını azalttı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını "süresiz olarak" devam ettirebileceğini belirtti.

İran ise Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyürken, istihdam aynı dönemde yüzde 0,1 arttı.

Avro Bölgesi, haziran ayında 8,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Kaynak: AA
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