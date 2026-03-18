Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,9'a çıktı

Güncelleme:
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 1,9'a yükselirken, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre AB'de yıllık enflasyon yüzde 2,1 seviyesinde kaydedildi.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,9'a ulaştı. Enflasyon, şubatta aylık bazda ise yüzde 0,6 oldu.

Piyasa beklentisi, enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 1,9, aylık bazda yüzde 0,7 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde şubatta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,8 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,1 olurken bölgede aylık enflasyon yüzde 0,6 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, şubatta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,5 ve İspanya'da yüzde 2,5 oldu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
