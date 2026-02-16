Haberler

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi geçen yıl aralıkta yüzde 1,4 düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, 2022 yılının aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalarak, yıllık bazda ise yüzde 1,2 artış gösterdi. AB genelinde sanayi üretiminde de düşüşler kaydedildi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nde 2025 Aralık ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta önceki aya göre yüzde 1,4 gerilerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 1,5 azalacağı, yıllık bazda yüzde 1,2 artacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde 0,8 düşerken, yıllık bazda yüzde 1,4 yükseldi.

Aralıkta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 4,9 ile Slovakya'da, yüzde 2,9 ile Almanya'da ve yüzde 2,6 ile İspanya'da oldu.

En fazla artış ise yüzde 6,4 ile Lüksemburg'da, yüzde 4,4 ile İsveç'te ve yüzde 4,2 ile Malta'da ölçüldü.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla düşüş yüzde 8,5 ile Slovakya'da, yüzde 7,9 ile Lüksemburg'da ve yüzde 6,8 ile Bulgaristan'da gerçekleşti.

En fazla artış yüzde 6,9 ile Polonya'da, yüzde 4,8 ile İsveç'te ve yüzde 4,5 ile Hırvatistan'da görüldü.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
