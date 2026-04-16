Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 2,6'ya yükseldi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, mart ayında hizmetler ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle yüzde 2,6 seviyesine ulaştı. Eurostat'ın verilerine göre, şubat ayında yüzde 1,9 olan enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 1,3 olarak kaydedildi. Enflasyon verileri piyasa beklentilerini aştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mart ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,6'ya ulaştı. Enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 1,3 oldu.

Piyasa beklentisi, enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda yüzde 1,2 olacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerini aşması dikkati çekti.

Avro Bölgesi'nde martta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,8 seviyesinde ölçüldü.

Mart ayında enflasyondaki artış büyük ölçüde hizmet sektörü ve enerji ürünleri fiyatının yükselişinden kaynaklandı.

AB'de ise yıllık enflasyon martta yüzde 2,8 olurken, aylık enflasyon yüzde 1,1 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, martta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 2, İtalya'da yüzde 1,6 ve İspanya'da yüzde 3,4 oldu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
