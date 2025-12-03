Haberler

Avro Bölgesi'nde bileşik PMI kasımda 30 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Kasım ayında 52,8 puana çıkarak son 30 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet sektörü PMI da 53,6’ya tırmandı.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde özel sektör kasım ayında son 2,5 yılın en yüksek seviyesinde büyüdü.

Ekimde 52,5 olarak belirlenen Avro Bölgesi bileşik PMI, kasımda 52,8'e ulaştı. Böylece Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 30 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Avro Bölgesi'nde ekimde 53 olan hizmet sektörü PMI da kasımda son 30 ayın en yüksek seviyesi olan 53,6'ya tırmandı.

Piyasa beklentileri, kasımda bileşik PMI'ın 52,4, hizmet PMI'nın 53,1 olması yönündeydi.???????

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
