Haberler

Avro Bölgesi'nde işsizlik mayısta yüzde 6,2'de sabit kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eurostat verilerine göre, Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta yüzde 6,2 olurken, AB genelinde yüzde 5,9'da sabit kaldı. Genç işsizlik oranı Avro Bölgesi'nde yüzde 14,7 olarak açıklandı.

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, mayıs ayında yüzde 6,2 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de nisanda yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, mayısta değişmedi.

Eurostat, geçmişe yönelik verilerde güncelleme yaptı. Kurum, daha önce 6,3 olarak açıklanmış Avro Bölgesi nisan ayı işsizlik oranını yüzde 6,2 olarak revize etti.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, mayısta da yüzde 6,2 seviyede gerçekleşti.

Öte yandan, işsizlik oranı, 2025'in mayıs ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü. Mayısta işsizlik oranı, Finlandiya'da yüzde 10,6, İspanya'da 10,3, İsveç'te 8,7, Fransa'da yüzde 8,2 ve Yunanistan'da 8,1 oldu.

AB'de işsiz sayısı, mayısta 13 milyon 163 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 10 milyon 986 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı. Mayısta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 918 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 313 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,2, Avro Bölgesi'nde ise 14,7 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı

Türkiye'nin yeni sistemi ilk günden yüz binlerce lira dağıttı
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar
Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı

Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı