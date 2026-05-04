Haberler

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI nisanda yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisan ayında 52,2 puanla son 47 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisan ayında 52,2 puanla son 47 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin nisan ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde nisan ayında imalat sektörü yeni siparişlerdeki artışla büyürken enflasyon baskıları hızla arttı.

Martta 51,6 puan olan imalat sanayi PMI, nisanda 52,2 puana çıktı. Böylece, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI nisanda son 47 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi de Avro Bölgesi'nde nisan ayı imalat sanayi PMI'nın 52,2 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentileriyle aynı gelmesi dikkati çekti.

PMI verilerinde 50 puanın üstü sektörel büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Öte yandan, nisan ayında imalat girdi enflasyonu son 4 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
52 yaşındaki adam, yolda yürürken tartıştığı çocuklar tarafından darbedildi

Sokakta yaşayan adam, çocuklar tarafından öldüresiye dövüldü
Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi

Sokakta gören dönüp bir daha baktı
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
3 çocuk annesi Kader, iple asılı halde ölü buldu

3 çocuk annesi Kader'in korkunç sonu
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı

Tepkilerin odağındaki reklam yayından kaldırıldı