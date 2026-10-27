Avro Bölgesi'nde hane halkı kredi büyümesi eylülde son 3 yılın en iyisini korudu

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Avro Bölgesi'ndeki bankaların şirketlere ve hane halkına yönelik kredi hacmi ile bölgedeki para arzı büyümesi eylül ayında sabit kaldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), eylül ayına ilişkin para arzı ve kredi büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde finans dışı şirketlere verilen krediler, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,2 büyüyerek ağustos ayındaki hızını korudu.

Aynı dönemde hane halkına verilen kredilerin yıllık büyüme oranı da yüzde 3,1 seviyesinde sabit kaldı.

Böylece hane halkı kredi büyümesi, son 3 yılın en iyi seviyesini korumuş oldu. Özel sektöre verilen toplam kredilerin eylülde yıllık büyüme hızı ise yüzde 4,3 olarak belirlendi.

Para arzı beklentilerin üzerinde

Gelecekteki ekonomik faaliyetlerin önemli bir öncü göstergesi olan en geniş tanımlı para arzı M3, eylülde yıllık bazda yüzde 3,5 artış gösterdi. Piyasa beklentisi, ağustos ayında da yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşen bu büyüme hızının eylülde yüzde 3,4'e gerileyeceği yönündeydi.

Diğer yandan, hane halkı mevduatlarının yıllık büyüme hızı ağustostaki yüzde 2,4 seviyesinden eylülde yüzde 2,3'e gerilerken, finans dışı şirketlerin mevduat büyümesi yüzde 4,7'den yüzde 5,3'e yükseldi.

Kaynak: AA