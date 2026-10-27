Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Avro Bölgesi'nde hane halkı kredi büyümesi eylülde son 3 yılın en iyisini korudu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ECB'ye göre Avro Bölgesi'nde şirket kredileri yıllık yüzde 4,2, hane halkı kredileri yüzde 3,1 arttı; hane halkı kredi büyümesi son 3 yılın en iyi seviyesini korudu. M3 yüzde 3,5 artışla 3,4'lük beklentiyi aştı.

Avro Bölgesi'ndeki bankaların şirketlere ve hane halkına yönelik kredi hacmi ile bölgedeki para arzı büyümesi eylül ayında sabit kaldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), eylül ayına ilişkin para arzı ve kredi büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde finans dışı şirketlere verilen krediler, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,2 büyüyerek ağustos ayındaki hızını korudu.

Aynı dönemde hane halkına verilen kredilerin yıllık büyüme oranı da yüzde 3,1 seviyesinde sabit kaldı.

Böylece hane halkı kredi büyümesi, son 3 yılın en iyi seviyesini korumuş oldu. Özel sektöre verilen toplam kredilerin eylülde yıllık büyüme hızı ise yüzde 4,3 olarak belirlendi.

Para arzı beklentilerin üzerinde

Gelecekteki ekonomik faaliyetlerin önemli bir öncü göstergesi olan en geniş tanımlı para arzı M3, eylülde yıllık bazda yüzde 3,5 artış gösterdi. Piyasa beklentisi, ağustos ayında da yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşen bu büyüme hızının eylülde yüzde 3,4'e gerileyeceği yönündeydi.

Diğer yandan, hane halkı mevduatlarının yıllık büyüme hızı ağustostaki yüzde 2,4 seviyesinden eylülde yüzde 2,3'e gerilerken, finans dışı şirketlerin mevduat büyümesi yüzde 4,7'den yüzde 5,3'e yükseldi.

Kaynak: AA
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor

Parkta kabus dolu anlar! Bıçak zoruyla ağaçlık alana götürüp...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz

e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Erdoğan'a seslenip yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi

İbo'dan derbi pozu: Altın ufağım ne derse o!
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı

4 can alan felaketi bu sözlerle anlattı: Hayatımda böylesini görmedim
Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak

Olay vaat! Bunu yapana 50 milyon lira verecek
Sağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Teknik bölge tünelini su bastı, servisler mahsur kaldı

Sağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Görüntü inanılmaz
Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 şüpheli gözaltına alındı

Daltonlar'a ağır darbe! WhatsApp mesajları sonrası düğmeye basıldı