Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 3'e yükseldi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, hizmetler ve enerji maliyetlerindeki artışla nisan ayında yüzde 3'e çıktı. Piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşen veri, aylık bazda yüzde 1 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) nisan ayı enflasyonu nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 3'e çıktı. Enflasyon, nisanda aylık bazda ise yüzde 1 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 3, aylık bazda yüzde 1 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde nisanda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü.

Nisan ayında enflasyondaki artış büyük ölçüde hizmet sektörü ve enerji ürünleri fiyatlarının yükselişinden kaynaklandı.

AB'de ise yıllık enflasyon nisanda yüzde 3,2 olurken aylık enflasyon yüzde 0,9 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, nisanda geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,9, Fransa'da yüzde 2,5, İtalya'da yüzde 2,8 ve İspanya'da yüzde 3,5 oldu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
