Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 3,2'ye ulaştı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında hizmetler ve enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüzde 3,2'ye yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mayıs ayı enflasyonu nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 3 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 3,2'ye çıktı. Enflasyon, mayısta aylık bazda ise yüzde 0,1 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 3,2, aylık bazda yüzde 0,1 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde mayısta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,6, aylık bazda yüzde 0,3 seviyesinde ölçüldü.

Mayıs ayında enflasyondaki artış büyük ölçüde hizmet sektörü ve enerji ürünleri fiyatlarının yükselişinden kaynaklandı.

AB'de ise yıllık enflasyon mayısta yüzde 3,3 olurken, aylık enflasyon yüzde 0,1 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, mayısta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,7, Fransa'da yüzde 2,8, İtalya'da yüzde 3,2 ve İspanya'da yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.