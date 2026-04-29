Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi nisanda sert düştü

Avro Bölgesi'nde Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomik büyümeyi zayıflatacağı beklentisiyle ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda 3,2 puan gerileyerek 93 puan seviyesine indi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, nisan ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda 2,9 puan azalarak 93,5 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 3,2 puan düşüşle 93 puana geriledi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 95,2 puan olması yönündeydi. Açıklanan veriler beklentilerin altında kaldı.

Endeksteki düşüş büyük ölçüde tüketiciler, perakendeciler ve hizmet sektörü yöneticilerinde güvenin azalmasından kaynaklandı.

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ise nisanda eksi 16,4'ten eksi 20,6'ya indi. AB'de de martta eksi 15,4 seviyesindeki endeks, nisanda eksi 19,4'e geriledi.

Nisan ayında, Orta Doğu'daki gelişmeler ve artan enerji maliyetlerinin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği beklentisi, Avro Bölgesi'ndeki işletmelerin ve tüketicilerin gelecek beklentilerini zayıflattı.