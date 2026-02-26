Haberler

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi şubatta geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, şubat ayında bir puan azalarak 98,3 seviyesine düştü. Piyasa beklentileri ensteksin 99,8 olacağı yönündeydi. Düşüş, hizmet ve inşaat sektörlerindeki güven kaybından kaynaklandı.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda 1 puan düşüşle 98,3'e indi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, şubat ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre hem AB'de hem de Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda 1 puan azalarak 98,3 puan oldu.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 99,8 puana çıkacağı yönündeydi. Açıklanan verinin, beklentilerden düşük gerçekleşmesi dikkati çekti.

Endeksteki düşüş büyük ölçüde hizmet ve inşaat sektörlerindeki güvenin azalmasından kaynaklandı.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi ise şubatta eksi 12,4'ten eksi 12,2'ye yükseldi.

AB'de ocakta eksi 11,7 seviyesindeki endeks, şubat ayında değişmedi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
Boksör, rakibi ile fotoğraf çeken kadının yüzüne tekme attı

Boksör, rakibi ile fotoğraf çeken kadının yüzüne tekme attı