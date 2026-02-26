Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi şubatta geriledi

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda 1 puan düşüşle 98,3'e indi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, şubat ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre hem AB'de hem de Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda 1 puan azalarak 98,3 puan oldu.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 99,8 puana çıkacağı yönündeydi. Açıklanan verinin, beklentilerden düşük gerçekleşmesi dikkati çekti.

Endeksteki düşüş büyük ölçüde hizmet ve inşaat sektörlerindeki güvenin azalmasından kaynaklandı.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi ise şubatta eksi 12,4'ten eksi 12,2'ye yükseldi.

AB'de ocakta eksi 11,7 seviyesindeki endeks, şubat ayında değişmedi.