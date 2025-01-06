Üye Girişi
Haberler
DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti İmralı heyetinden CHP ziyareti! Yer ve saat belli oldu
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
Silah bırakma çağrısı ne zaman yapılacak?

Silah bırakma çağrısı ne zaman yapılacak?

Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet Aralık'ta yavaşladı

Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet Aralık'ta yavaşladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası'nın yayımladığı verilere göre, Avro Bölgesi'nde 2024 Aralık ayında ekonomik faaliyet, yeni iş ve istihdamdaki düşüşle geriledi. Enflasyonist baskıların arttığı bu dönemde, bileşik PMI 49,6 seviyesine yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite 2024 Aralık'ta yavaşladı. S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin 2024 Aralık ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.
Verilere göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta ekonomik faaliyet yeni iş ve istihdamdaki düşüşle geriledi. Bu dönemde enflasyonist baskılarda da artış yaşandı. Böylece, Avro Bölgesi ekonomisi 2024'ü kırılgan bir durumda tamamladı.
Kasım ayında 48,3 seviyesinde olan Avro Bölgesi bileşik PMI, aralıkta 49,6'ya ulaştı. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik

PMI son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor. Ayrıca, Avro Bölgesi'nde kasımda 49,5 olan hizmet sektörü PMI da aralıkta 51,6'ya çıktı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
img

Sigaraya okkalı zam
img

Bütün ülkeyi kendine düşman etti
img

Süper Lig'de forma giyen futbolcuyu ekmeğinden etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi

Toplantıya damga vuran soru! Babasını savunamadı
O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil

Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor

Son Dakika Haberleri

Survivor canlı izle! 6 Ocak Cuma TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi! 6-7 Ocak Ödemiş, Menderes, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? Kings Dünya Kupası nedir, nerede düzenleniyor? Kings Dünya Kupası şampiyonu ne kazanıyor? Kings Dünya Kupası Türkiye takımı kadrosunda kimler var, oyucular profesyonel futbolcu mu? İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Ocak Sarıyer, Beşiktaş, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? BUSKİ Bursa su kesintisi! 6-7 Ocak İnegöl, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? Sultangazi'de bagajda kadın cesedi mi bulundu? En düşük emekli maaşı kaç TL oldu, arttı mı 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.