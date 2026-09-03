Haberler

Avro Bölgesi PMI Ağustosta 52'de Sabit

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri ağustosta büyümeye devam ederken bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52 puanda sabit kaldı.

Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri ağustosta büyümeye devam ederken bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52 puanda sabit kaldı.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin nihai PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, temmuzda 52 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, ağustosta da aynı seviyede tespit edildi. Bölgedeki ekonomik faaliyetler, temmuzda ulaştığı son 8 ayın en yüksek büyüme hızını ağustosta da sürdürdü.

Avro Bölgesi'nde temmuzda 51,7 olan hizmet sektörü PMI ise ağustosta 51,6'ya gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyesine indi.

Piyasa beklentisi, bileşik PMI'ın ağustosta 52,1, hizmet sektörü PMI'ın ise 51,7 olması yönündeydi.

Veriler, Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetlerinin ağustosta büyümeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.

Avro Bölgesi özel sektörünün ihracat siparişleri de yaklaşık 4,5 yılın ardından ilk kez arttı.

PMI verilerinde 50 ve üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor
Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı

İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı
Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak

Milyonları üzecek haber! Bu gece tarihi bir zam geliyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti
Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?

Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?
Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce şoke oldu