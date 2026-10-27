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Avro Bölgesi bankalarının net yüzde 9'u şirket kredilerinde standartları sıkılaştırdı

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ECB'nin 159 kuruluşla yaptığı Ekim 2026 anketine göre Avro Bölgesi bankalarının net yüzde 9'u şirket kredilerinde, yüzde 14'ü tüketici kredilerinde onay kriterlerini sıkılaştırdı. Bankalar dördüncü çeyrekte de kurumsal ve bireysel kredi standartlarında sıkılaşma bekliyor.

Avro Bölgesi'ndeki bankalar, yılın üçüncü çeyreğinde şirketlere yönelik kredi verme standartlarını daha da sıkılaştırdı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesi'ndeki 159 finans kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirdiği ve para politikası için kritik bir gösterge kabul edilen Ekim 2026 Banka Kredi Anketi'nin (BLS) raporu yayımlandı.

Rapora göre, Avro Bölgesi'ndeki bankalar, mevcut jeopolitik krizler ve keskin fiyat artışlarının oluşturduğu risk algısı ile azalan risk toleransı nedeniyle üçüncü çeyrekte şirketlere yönelik kredi verme standartlarını daha da sıkılaştırdı.

Ankete katılan bankaların net yüzde 9'u şirket kredilerinde, yüzde 14'ü ise tüketici kredilerinde onay kriterlerini daha katı hale getirdiğini bildirdi.

Konut kredisi standartlarında ise bir değişiklik kaydedilmedi.

Bankalar, yılın dördüncü çeyreğinde de kurumsal ve bireysel kredi standartlarının sıkılaşmaya devam etmesini bekliyor.

Rapora göre, yüksek faiz seviyeleri, yaz aylarında şirketlerin kredi ve kredi hattı taleplerini doğrudan olumsuz etkiledi.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin maddi duran varlık yatırımlarındaki düşüş ve alternatif finansman kaynaklarına yönelmesi kredi talebini baskılayan ana unsurlar oldu.

Öte yandan, şirketlerin yapay zeka altyapı yatırımlarını finanse etmek için talep ettiği kredi miktarında düzenli bir büyüme kaydedildi. Bankalar ise bu teknolojiye yönelik borçlanma taleplerinde henüz somut sayısal kriterler uygulamazken risk incelemelerini şimdilik niteliksel değerlendirmelerle sınırlı tuttu.

Finans piyasaları, petrol şokunun ardından bölgede enflasyonun yüzde 3,8'e yükselmesine rağmen ECB'nin 29 Ekim Perşembe günkü toplantısında politika faizlerini sabit tutmasını bekliyor.

Analistler, bankaların kredi musluklarını kısmasının ECB'nin enflasyonu dizginleme politikasını desteklediğini belirtiyor.

Kaynak: AA
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