Avrasya'nın zeytin stratejileri, Türkiye'de belirlenecek

TİCARET Bakanlığı ile Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) iş birliğinde düzenlenen, 'Zeytinlikten Pazara: Avrasya Ülkelerinde Zeytin Sektörü İçin Geleceğe Yönelik Stratejiler' başlıklı uluslararası çalıştay, 5-7 Mayıs'ta İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Merkezi İspanya'nın Madrid kentinde bulunan UZK ile Uluslararası Akdeniz İleri Tarım Çalışmaları Enstitüsü (CIHEAM) arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen bölgesel etkinlik, Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir'de kapılarını açacaktır. 'Zeytinlikten Pazara: Avrasya Ülkelerinde Zeytin Sektörü İçin Geleceğe Yönelik Stratejiler' başlıklı uluslararası çalıştay, 5-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecektir. Çalıştay, Avrasya ve Akdeniz havzasındaki zeytin üreticisi ülkeleri bir araya getirerek sektörün küresel geleceğine yön verecek stratejik bir platform sunacaktır. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda organize edilen çalıştay kapsamında, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı sektöründeki üretim gücünün küresel pazarlarda daha etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik stratejiler kapsamlı biçimde ele alınacaktır" denildi.

Çalıştayın, uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak vizyon oluşturmayı amaçladığı belirtilerek, "Arnavutluk, Gürcistan, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Lübnan, Malta, Mısır, Tunus, Türkiye, Ürdün ve Yunanistan'dan toplam 28 uzman katılım sağlayacaktır. 2 gün sürecek oturumlarda; iklim değişikliğinin bölgesel etkileri, katma değerli üretim ve yenilikçi pazar stratejileri, zeytin sektöründe kalite ve kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, ülkeler arası ticaret ağlarının güçlendirilmesi gibi önemli başlıklar ele alınacaktır. Sektörün küresel rekabet gücünün artırılmasına yönelik önemli çıktılar üretmesi beklenen çalıştay, 7 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek teknik ziyaretlerle sona erecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı