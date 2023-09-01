Av Yasağının Kalkmasıyla Balık Sezonu Açıldı

Balıkçılar yeni sezonda küçük balıklardan umutlu

Balıkçı Ali Akçakaya :

"Genel itibariyle bu sene küçük balıkta yoğunluk yaşanacak"

KAYSERİ - Av yasağının kalmasıyla birlikte balık sezonu açıldı. Kayseri'de balıkçılık yapan Ali Akçakaya, bu yılki balık sezonunda küçük balıklardan umutlu olduklarını söyledi.

15 Nisan'da başlayan av yasağı dün gece 00.00 itibariyle sona erdi. Av yasağının bitmesiyle balıkçılar dün gece denizle buluştu. Kayseri'de balıkçılık yapan Ali Akçakaya'da yeni balık sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl palamutun az olmasından dolayı hamsi, istavrit, çinekop ve sardalya gibi küçük balıkların bol olmasını beklediklerini söyleyen Akçakaya; "Geçen seneye oranla palamut biraz daha az olacak. Palamutun az olmasından dolayı hamsi, istavrit, çinekop, sardalya gibi balıklarımızın daha fazla olmasını bekliyoruz. İnşallah bereketli olur. Bu sene yağış fazla oldu. Balık için de faydasını bekliyoruz. Genel itibariyle bu sene küçük balıkta yoğunluk yaşanacak. Umudumuz bol ve bereketli olması yönünde. İnşallah vatandaşlarda uygun fiyata balığını alabilir. Önceki dönemlere göre balıklarımızın fiyatları biraz yüksek olacak diye bekliyoruz. İlerleyen zamanlarda balığın daha da bollaşmasıyla beraber fiyatlar daha da uygun seviyelere iner diye beklentimiz var. Küçük balıkların avlanması yasaklanıyor zaten bu nedenle küçük balıklar avlanmıyor. Yasal bir boy var. Yasal boya dikkat edildiği sürece herkes uygun boyutta balık alabilecek. Bunun denetimi, kontrolü yapılıyor. Önemli olan balıkta boyut değil, tazeliktir. Vatandaşlarımıza en önemli tavsiyemiz; balığı alırken, tazeliğine dikkat etmeleri ve aldıkları yere dikkat etmeleridir" şeklinde konuştu.

Vatandaşları denizleri temiz tutmaları yönünde uyaran Akçakaya; "Hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak, denizlerimize çok iyi bakmamız gerekiyor. Çünkü denizler bizim aynı tarlamız gibidir. Tarlamıza nasıl gübre veriyorsak, denizlerimize de özen göstermemiz gerekiyor. Denizlerimizi kirletmememiz gerekiyor. Kirletenleri uygun bir şekilde uyarmamız gerekiyor. Çünkü burası bizden sonraki nesillere de çok gerekli olan bir miras. O nedenle denizlerimizi temiz tutmalıyız" ifadelerini kullandı.