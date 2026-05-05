Auto Kale'den "Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı" değerlendirmesi

Tekbaş Otomotiv ve Auto Kale Ekspertiz Yönetim Kurulu Üyesi Ege Baş, sektör paydaşlarının görüşüne açılan "Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı"nın tüketicinin korunması ve sektörde kayıt dışı uygulamaların önlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Auto Kale'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Baş, bu gelişmeyle motorlu kara taşıtı ekspertiz sektöründe güven ve şeffaflığın zorunluluk haline geldiğini aktardı.

Yönetmelik taslağının, hem tüketicinin korunması hem de sektörde kayıt dışı uygulamaların önlenmesi açısından son derece kritik bir adım olduğuna dikkati çeken Baş, "Standartların yükseldiği, dijitalleşmenin güçlendiği bu yeni dönemin, sektörümüzün geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa edeceğine inanıyoruz. Özellikle 'Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi' ile raporların dijital ortamda değiştirilemez ve izlenebilir hale gelmesi, sektördeki manipülasyon riskini tamamen ortadan kaldıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Baş, taslak ile Türkiye genelinde "ortak dil" uygulanacağını ve bir aracın durumuyla ilgili yorum farklılıkların son bulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki bir raporla Ankara'daki bir rapor, bu sayede aynı teknik terminolojiye sahip olacak. İşletmelerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırmasının zorunlu kılınması hata payını minimize ederken, olası mağduriyetleri kurumsal bir güvence altına alacak. Bu düzenleme, işini hakkıyla yapan işletmeleri korurken, hizmet kalitesini en üst seviyeye taşıyacak."

Yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından sektör paydaşlarının görüşüne açılan taslak, otomotiv sektöründe şeffaflık, güvenilirlik ve hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor. Yeni düzenlemeyle motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmetlerinin ilk kez kapsamlı yasal çerçeveye kavuşturulması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici haklarının daha güçlü şekilde korunması hedefleniyor.

Buna göre, ekspertiz hizmeti sunacak işletmeler için yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Bu kapsamda işletmelerin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olması, mesleki yeterlilik belgesine sahip teknik sorumlu istihdam etmesi ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırması gerekecek. Bu sayede sektörde hem standartların yükseltilmesi hem de kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi planlanıyor.

Taslağın yanı sıra "Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi" de hayata geçirilecek. Sistem sayesinde ekspertiz raporları dijital ortamda kayıt altına alınarak, değiştirilemez ve izlenebilir hale getirilecek. Vatandaşlar, raporların doğruluğunu karekod sistemi üzerinden anlık olarak doğrulayabilecek.

Ekspertiz işletmelerinin raporlardan doğan sorumlulukları da netleştirilecek. Hatalı veya eksik raporlar nedeniyle oluşabilecek zararların işletmeler tarafından karşılanması öngörülürken, tüketici mağduriyetlerinin sigorta sistemiyle güvence altına alınması amaçlanıyor.

Raporlara ilişkin itiraz süreçleri de dijital ortama taşınacak. Buna göre, vatandaşlar 5 gün içinde ekspertiz raporlarına itiraz edebilecek, işletmeler ise 3 gün içinde bu itirazları sonuçlandırmakla yükümlü olacak.

Sektörde standartlaşmayı sağlamak amacıyla "ortak dil" uygulaması da devreye alınacak. Böylece ekspertiz raporlarının Türkiye genelinde aynı teknik terminolojiyle hazırlanması sağlanacak ve yorum farklılıklarının önüne geçilecek.