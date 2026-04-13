Audi'nin küresel satışları ilk çeyrekte yüzde 6,1 geriledi

Güncelleme:
Alman otomotiv üreticisi Audi, 2026 yılının ilk çeyreğinde Çin ve Kuzey Amerika'daki talep daralması nedeniyle küresel teslimatlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 azaltarak 360 bin 106 adede geriledi. Elektrikli araç satışları ise yüzde 9,4 azaldı.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun lüks markalarından Audi, 2026 yılının ilk çeyreğinde Çin ve Kuzey Amerika pazarlarındaki talep daralması nedeniyle küresel teslimatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 azaldığını duyurdu.

Audi, yılın ilk çeyreğine ilişkin araç teslimat rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Audi'nin küresel teslimatları 2026'nın ilk çeyreğinde Çin ve Kuzey Amerika'daki talep daralmasının etkisiyle yıllık bazda yüzde 6,1 azalarak 360 bin 106 adede geriledi.

Audi'nin en büyük pazarı konumundaki Çin'de teslimatlar, sektörel yavaşlama, devlet teşviklerinin sona ermesi ve model değişim süreçlerinin etkisiyle yüzde 12 azalarak 127 bin 109 adede geriledi.

Kuzey Amerika pazarında ise tablo daha ağır oldu. ABD'nin Nisan 2025'te yürürlüğe koyduğu ithalat tarifeleri ve yasal düzenlemeler nedeniyle bölgedeki satışlar yüzde 27 düşüşle 35 bin 464 adede indi.

Orta Doğu ve gelişmekte olan piyasalarda ise Orta Doğu'daki savaşın talebi baskılaması sonucu yüzde 6,3'lük bir kayıp yaşandı.

Küresel daralmaya rağmen Avrupa pazarında teslimatlar yüzde 5,9 artışla 123 bin 724'e ulaştı.

Elektrikli araç satışları yüzde 9,4 azaldı

Dünya genelinde elektrikli araç talebindeki zayıflama Audi verilerine de yansıdı. Markanın tam elektrikli araç satışları yüzde 9,4 azalarak 42 bin 29 adede geriledi. Bu düşüşte ABD pazarındaki elektrikli araç talebinin zayıflaması etkili oldu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş

Bu ihmal değil cinayet! Hastalara damardan antifirizli su verilmiş
Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar

İki gündür haber alınamayan Ayşegül öğretmenin acı sonu!

Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk

Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL’lik soruda yarışmacı joker bile kullanmadan çekildi

500 bin TL’lik soruda joker bile kullanmadan çekildi
Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor