ATSO Başkanı Hacısüleyman: 'Zor iki yılın ardından 2026'ya umutla bakıyoruz'

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, son iki yılın iş dünyası açısından zor geçtiğini belirterek, 2026 yılında ekonomik dengelenme, ortak akıl ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk'ün başkanlığında ATSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. ATSO'nun 2025 yılının son meclis toplantısında, 2026 yılı bütçesi 787 milyon TL olarak kabul edildi. Toplantıda konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, oda çalışmaları hakkında bilgi verirken, kadın hakları ve Cumhuriyet kazanımlarından Antalya'nın 2050 vizyonuna, ekonomik gelişmelerden bütçe hedeflerine kadar önemli değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacısüleyman, 2024 ve 2025 yıllarının iş dünyası açısından son derece zor geçtiğini belirterek, yüksek faiz, enflasyon ve finansmana erişimde yaşanan sorunların işletmeleri ciddi biçimde zorladığını söyledi. Hacısüleyman, "Zor iki yılı geride bıraktık. Çıkış için ortak akla ve dayanışmaya ihtiyacımız var" dedi.

"Antalya olarak umutlu olmamız gerektiğine inanıyorum"

Son iki yılın ekonomik tablosunu değerlendiren ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 2026 yılına girerken bütçelerin henüz netleşmediğini ve çok parlak bir görünüm olmadığını söyledi. Hacısüleyman, "2024 ve 2025 yılları hem şehrimiz hem de ülkemiz açısından işletmelerimizi ayakta tutmaya çalıştığımız, finansmana erişimde zorlandığımız yıllar oldu. 2026'ya baktığımızda ise ne yazık ki çok parlak bütçelerden söz edemiyoruz. Ancak Antalya olarak umutlu olmamız gerektiğine inanıyorum" dedi. Enflasyon ve faiz politikalarına da değinen Hacısüleyman, "Enflasyonun yılsonunda yaklaşık yüzde 30 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Politika faizinde düşüşler yaşansa da bankaların uyguladığı kredi faizleri hala yüksek. Mevduat faizlerinin yüksek olması kredi faizlerini de yukarı çekiyor ve bu döngü işletmelerimizi zorluyor" diye konuştu. Ekonominin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurgulayan Hacısüleyman, "Artan maliyetler, finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve üretim kalitesini artırma konusundaki engeller, bizi en çok zorlayan başlıklar oldu" ifadelerini kullandı.

"Mikro işletmelerle uzun vadede ayakta kalmak zor"

Antalya'daki işletme yapısına dikkat çeken Hacısüleyman, kentte yaklaşık 190 bin işletme bulunduğunu ve bunların büyük bölümünün mikro ölçekli olduğunu belirtti. TÜİK verilerini paylaşan Hacısüleyman, restoran, kafe ve bakkal sayısındaki yoğunlaşmaya işaret ederek, bu işletmelerin düşük ciro ve yüksek maliyetler nedeniyle zorlandığını söyledi. Çözümün ortaklık ve ölçek büyütmede olduğunu vurgulayan Hacısüleyman, "Mikro işletmeler olarak bu şartlarda uzun vadede ayakta kalmak zor. Orta ölçekli işletmelere geçmeliyiz. Bu sayede krizlere ve ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı oluruz" dedi.

2050 Antalya vizyonu

Antalya'nın uzun vadeli yol haritası için bir arama konferansı düzenlediklerini belirten Hacısüleyman, turizm, tarım, kentleşme ve ticaret-sanayi başlıklarında 25 yıllık bir projeksiyon hazırlandığını söyledi. Hacısüleyman, 310 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarının, rehber niteliğinde bir kitap olarak kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Antalya turizmde dünyada ilk 10'da

Uluslararası verilerin Antalya'nın turizmdeki başarısını ortaya koyduğunu belirten Hacısüleyman, Euromonitor verilerine göre Antalya'nın dünyada sekizinci, Avrupa'da ise üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesinde Kale Üçağız'ın yer almasının da önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

2026 bütçesi 787 milyon TL

Hacısüleyman, 2025 yılı için 645 milyon TL gelir ve 550 milyon TL gider bütçesi planladıklarını, yılın yaklaşık 390 milyon TL giderle kapanmasının beklendiğini, 2026 yılı bütçesinin ise 787 milyon TL olarak belirlendiğini açıkladı. Başkan Yusuf Hacısüleyman, yönetim kuruluna verilen destek ve güven için meclis üyelerine teşekkür ederek, "Fikir ayrılıklarını doğal karşılıyor, yapıcı eleştiriler olduğu sürece bunun birbirimizi güçlendireceğine inanıyoruz. 2026'nın bir seçim yılı olması nedeniyle eleştirilerimizi bu çerçevede sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni yılda sizlere ve ailelerinize sağlık, işletmelerimize ise başarılar diliyor, hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA