ATP Zenia, Hungry Lion ile Afrika'da Büyüyor

ATP'nin kurumsal restoran yönetimi çözümleri markası ATP Zenia, Afrika kıtasında faaliyet gösteren hızlı servis restoran zinciri Hungry Lion'ın Namibya'daki 29 şubesinde kullanılmaya başlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ, Güney Afrika bölgesindeki büyümesini stratejik ortaklıklarla sürdürüyor.

Güney Afrika merkezli teknoloji firması Serviostech PTY LTD (Servios) ile yapılan işbirliği çerçevesinde, ATP Zenia ürün ailesi Hungry Lion şubelerinde aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Güney Afrika'da 410'dan fazla şubesi bulunan Hungry Lion, Doğu Afrika pazarına yönelik genişleme hedefleri doğrultusunda Namibya'daki dijital altyapısını ATP çözümleriyle güçlendirdi.

Şirket, dijitalleşme odaklı küresel büyüme stratejisi kapsamında çevik ve ölçeklenebilir çözümleriyle özellikle gelişmekte olan pazarlarda faaliyet alanını genişletiyor.

Servios ile kurulan iş ortaklığı, sadece ürün ve hizmet sunumunu değil, uzun vadede hem bölgede hem de Türkiye'de bir dijitalleşme ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

Afrika'nın dijitalleşmesine katkı sağlayacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, işbirliği kapsamında, Afrika pazarında büyüme vizyonlarını somutlaştıran güçlü adımlar attıklarını belirtti.

Teknolojiyle bütünleşmiş, veri odaklı iş modelleriyle Afrika'nın dijitalleşmesine uzun vadeli katkı sunmaya kararlı olduklarını belirten Cinali, şunları kaydetti:

"Çeviklik, operasyonel verimlilik ve mükemmel müşteri deneyimi odaklı çözümlerimiz, QSR segmentinde günlük operasyonları optimize etmekle kalmıyor, aynı zamanda veri odaklı karar alma kültürünü destekleyen, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir dijital altyapının da temellerini oluşturuyor. Çözümlerimiz, global markalarla edindiğimiz kapsamlı deneyimi ve operasyonel bilgi birikimimizi de içeriyor."