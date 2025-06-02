ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'ndan Sermaye Artırımı Onayı

ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'ndan Sermaye Artırımı Onayı
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Sermaye Piyasası Kurulu, ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın nitelikli yatırımcılara yapacağı pay ihracını onayladı. Şirketin sermayesinin 60 milyon TL'den 125 milyon TL'ye çıkarılmasıyla birlikte toplam 765,2 milyon TL'lik kaynak elde edilecek.

ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırımı kapsamında nitelikli yatırımcılara yapılacak pay ihracını Sermaye Piyasası Kurulu onayladı.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.'nin bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATP GSYO) tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırımı kapsamında nitelikli yatırımcılara yapılacak pay ihracını Sermaye Piyasası Kurulu onayladı. Bu gelişme, ATP GSYO'nun büyüme stratejileri ve girişim sermayesi alanındaki faaliyetleri için önemli bir finansman kaynağı oluşturuyor.

Onaya bağlı olarak, ATP GSYO'nun sermayesi 60 milyon TL'den 125 milyon TL'ye yükseltilerek, 65 milyon adet (B) grubu payın nitelikli yatırımcılara satılması gerçekleştirilecek. Elde edilecek toplam 765,2 milyon TL'lik kaynağın, 65 milyon TL'si sermaye olarak, 700,2 milyon TL'si ise emisyon primi olarak kayıtlara geçecek. Elde edilen kaynak, şirketin teknoloji ve inovasyon odaklı girişim stratejilerine ivme kazandıracak.

"Yatırım stratejilerimiz için önemli bir eşik"

ATP CEO'su Ümit Cinali, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "SPK'dan alınan onay, ATP GSYO'nun uzun vadeli yatırım vizyonu açısından stratejik bir eşik niteliği taşıyor. Gelişme, yalnızca ATP GSYO'nun finansal kapasitesini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda girişim yatırımları alanında yenilikçi ve rekabet potansiyeli taşıyan şirketleri destekleme yönündeki hedefimize ivme kazandırıyor. Bu süreci, ATP'nin sürdürülebilir büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Yatırımcılarımızın desteğiyle, portföyümüzü genişleterek şirketimizin uzun vadeli büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Satış sürecinin tamamlanmasının ardından, ATP GSYO daha önce kamuya duyurulan çerçevede Ata Express'in yüzde 89 hissesini devralmaya yönelik opsiyon hakkını kullanması planlanıyor. Bu adımın, şirketin portföy değerini artırması ve stratejik büyüme hedeflerine katkı sunması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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