ATONET Projesi, Dünya Odalar Yarışması'nda Finale Kaldı

Ankara Ticaret Odası (ATO), "ATONET Akıllı Asistan Projesi" ile Dünya Odalar Federasyonunun düzenlediği "2025 Dünya Odalar Yarışması"nda "En İyi Oda İnovasyonu Projesi" kategorisinde finale çıktı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, üyelerin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen yapay zeka destekli sohbet robotu "ATONET Akıllı Asistan Projesi", Milletlerarası Ticaret Odasına (ICC) bağlı faaliyet yürüten Dünya Odalar Federasyonunun düzenlediği 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda mücadele ediyor.

Proje, 41 ülkeden gelen 83 proje arasından sıyrıldı ve "En İyi Oda İnovasyonu Projesi" kategorisinde finalde yarışmaya hak kazandı.

ATONET Akıllı Asistan Projesi, 3 Eylül'de Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenecek 14. Dünya Odalar Kongresi'nde Birleşik Krallık'tan Business West'in "Uluslararası Ticarette İnovasyon: Carnet Takip Sistemi ve CarnetCheck", Sırbistan'dan Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odasının "KOBİ'lere Dijital ve Yapay Zeka Dönüşüm Desteği" ve İran'dan İran Ticaret Odasının "CHaCHa Sohbet Robotu" projeleriyle yarışacak. Kazananlar, 4 Eylül'de açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun yapay zeka destekli hizmet modelinin dünya sahnesinde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"ATONET Projemizle 2023 yılında elde ettiğimiz dünya birinciliğinin ardından, bugün aynı kulvarda yeniden finalist olmak, bizler için sadece bir başarı değil aynı zamanda kararlılıkla sürdürülen dönüşümün güçlü bir göstergesidir. Bu süreçte yapay zeka destekli çözümlerle üyelerimizin zamanını, emeğini ve enerjisini koruyan yenilikleri hayata geçiriyoruz."???????