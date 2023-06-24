ATO'nun 'ATONET Üye Hizmet Platformu' projesi dünya birincisi oldu

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 'ATONET Üye Hizmet Platformu' projesi, 2023 Dünya Odalar Yarışması'nda 'En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi' kategorisinde birinci oldu. ATO Başkanı Gürsel Baran, 'Başkent'imizin Ticaret Odası olarak, 100'üncü yılımızı şampiyonlukla taçlandırmaktan, Başkent'imize ve ülkemize dünya birinciliği kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz' dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 'ATONET Üye Hizmet Platformu' projesi, 2023 Dünya Odalar Yarışması'nda birinci oldu. ATO Başkanı Gürsel Baran, "Başkent'imizin Ticaret Odası olarak, 100'üncü yılımızı şampiyonlukla taçlandırmaktan, Başkent'imize ve ülkemize dünya birinciliği kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

ATO'nun ATONET Üye Hizmet Platformu uygulaması, Milletlerarası Ticaret Odası'na (ICC) bağlı faaliyet yürüten Dünya Odalar Federasyonu'nun (WFC) düzenlediği 2023 Dünya Odalar Yarışması'nda 'En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi' kategorisinde birinci oldu.

ATONET Üye Hizmet Platformu Projesi, ABD'den Tampa Bay Ticaret Odası'nın 'Tampa Bay Ticaret Odası Azınlık İşini Hızlandırma Programı' ve Illinois Hispanik Ticaret Odası'nın 'Sözleşme Radarı-Tüm İşletmeler için Yapay Zeka' projeleri ile Çin Ticaret Odası'nın 'RCEP ve diğer STA'ların Kullanım Oranını Teşvik Etmek' projeleriyle yarışarak birinciliği elde etti.

Yarışmanın sonuçları, 23 Haziran akşamı yapılan Kongre Galası'nda açıklandı ve birincilik ödülünü ATO Başkanı Gürsel Baran'ın teslim aldı. Baran, galada şunları söyledi:

"ÜYELERİMİZİ DÜNYA TİCARETİNE HAZIRLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Cumhuriyet'imizle birlikte Ankara Ticaret Odamızın da bu yıl kuruluşunun 100'üncü yılı. Başkent'imizin Ticaret Odası olarak, 100'üncü yılımızı şampiyonlukla taçlandırmaktan, Başkent'imize ve ülkemize dünya birinciliği kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. İsminde Cumhuriyet'imizin başkenti Ankara'nın adı geçen asırlık bir kurumu dünyada temsil etmek, birincilik kazandırmak ve Ankara Ticaret Odası'nın adını dünyaya taşımak bizim için büyük bir onur oldu. Dünyadaki tüm değişim ve dönüşümü takip ederek Başkent'in ticaretini bilim, teknoloji ve yeniliklerle buluşturmaya, üyelerimizi dünya ticaretine hazırlamaya devam edeceğiz.

ATO Yönetim Kurulu üyesi Adem Ali Yılmaz ve proje ekibine teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. 'En İyi Cinsiyet Eşitliği Projesi' kategorisinde ödül alan Gaziantep Ticaret Odamızı, Başkanı Sayın Mehmet Tuncay Yıldırım'ı ve üyelerini tebrik ediyorum. En İyi Ortaklık Projesi kategorisinde finalde yarışarak ülkemizi temsil eden İstanbul Sanayi Odası'nı ve Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan'ı da başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum."

ATONET ÜYE HİZMET PLATFORMU NEDİR

Ankara Ticaret Odası'nın 2022 yılı Mayıs ayında kullanıma sunduğu ATONET Üye Hizmet Platformu uygulaması ile ATO üyeleri, ATO Hizmet Binası'na gelmeden, e-Devlet üzerinden giriş yaparak, 7/24 e-belge, online başvuru, randevu, vezne işlemleri, bilgi güncelleme talebi, harç iade talebi, sigorta şirketlerinin acentelik başvuruları, kapasite raporları, ekspertiz raporları, iş makinesi tescili, Türk malı, yerli malı belgeleri, NACE kodu değişikliği gibi onlarca hizmeti elektronik ortamdan alabiliyor. Yine uygulama ile ATO üyeleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Resmi Gazete bilgileri ile teşvik ve hibe, sektörel bilgilendirme, fuar takvimi, pazar ve sektör araştırmaları bilgilerine erişim sağlayabiliyor.

160 bine yakın üyesi bulunan ATO'nun bir yılın sonunda 122 bin 897 kullanıcı sayısına ulaşan ATONET uygulaması ile ATO üyeleri; zamandan, mekandan, nakitten, vakitten tasarruf ettikleri gibi zamanlarını kendi işlerine ayırabiliyor.