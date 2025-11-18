ATO'dan KOBİ'lere Nefes Kredisi Çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Üyelerimizi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'miz öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu güvencesi ve bankalar iş birliğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi desteğinden faydalanmaya davet ediyorum. KOBİ'lerimizin uygun şartlarda finansmana erişimi her zaman ilk önceliğimiz" dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, TOBB'un Kredi Garanti Fonu (KGF) güvencesiyle, bankalar iş birliğiyle 2 Ekim'de başlattığı Nefes Kredisi'nin 19 Kasım'da başlayacak ikinci paketinde kredi hacminin 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baran, KOBİ'lerin uygun şartlarda finansmana erişimi açısından önemli bir destek olduğunu belirterek, "Üyelerimizi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'miz öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu güvencesi ve bankalar iş birliğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi desteğinden faydalanmaya davet ediyorum. KOBİ'lerimizin uygun şartlarda finansmana erişimi her zaman ilk önceliğimiz" ifadelerine yer verdi.

"Desteğin ekonomimizin büyümesine katkı sağlayacağına inanıyorum"

Baran, TOBB Nefes Kredisi'nin KOBİ'lerin uygun şartlarda finansmana erişimi açısından önemli bir destek olduğunu belirterek, "Enflasyonla mücadele sürecinde üretimini, istihdamını ve ticaretini sürdürmeye çalışan KOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya alınacak olan ve 6 ay ana para ödemesiz, azami 36 ay vadeli olmak üzere 1,5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlayacak olan bu kredi paketi için başvurular 19 Kasım' da başlayacak. Ticaretin ve üretimin çarklarının daha güçlü dönmesi için hazırlanan bu finansman desteğinin, KOBİ'lerimizin ekonomik faaliyetlerini sürdürülebilirliğine ve ekonomimizin büyümesine katkı sağlayacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA