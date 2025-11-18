Haberler

ATO'dan KOBİ'lere Nefes Kredisi Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi desteğinden yararlanmaları için üyelerine çağrıda bulundu. Kredi hacmi 19 Kasım'da 50 milyar liraya çıkacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Üyelerimizi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'miz öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu güvencesi ve bankalar iş birliğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi desteğinden faydalanmaya davet ediyorum. KOBİ'lerimizin uygun şartlarda finansmana erişimi her zaman ilk önceliğimiz" dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, TOBB'un Kredi Garanti Fonu (KGF) güvencesiyle, bankalar iş birliğiyle 2 Ekim'de başlattığı Nefes Kredisi'nin 19 Kasım'da başlayacak ikinci paketinde kredi hacminin 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baran, KOBİ'lerin uygun şartlarda finansmana erişimi açısından önemli bir destek olduğunu belirterek, "Üyelerimizi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'miz öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu güvencesi ve bankalar iş birliğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi desteğinden faydalanmaya davet ediyorum. KOBİ'lerimizin uygun şartlarda finansmana erişimi her zaman ilk önceliğimiz" ifadelerine yer verdi.

"Desteğin ekonomimizin büyümesine katkı sağlayacağına inanıyorum"

Baran, TOBB Nefes Kredisi'nin KOBİ'lerin uygun şartlarda finansmana erişimi açısından önemli bir destek olduğunu belirterek, "Enflasyonla mücadele sürecinde üretimini, istihdamını ve ticaretini sürdürmeye çalışan KOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya alınacak olan ve 6 ay ana para ödemesiz, azami 36 ay vadeli olmak üzere 1,5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlayacak olan bu kredi paketi için başvurular 19 Kasım' da başlayacak. Ticaretin ve üretimin çarklarının daha güçlü dönmesi için hazırlanan bu finansman desteğinin, KOBİ'lerimizin ekonomik faaliyetlerini sürdürülebilirliğine ve ekonomimizin büyümesine katkı sağlayacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.