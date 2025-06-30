ATO'dan evleneceklere indirim desteği

ATO'dan evleneceklere indirim desteği
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Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, 2025 'Aile Yılı' kapsamında Adana'da evlilik hazırlığındaki çiftlere destek olmak amacıyla, mobilyada yüzde 15 ve beyaz eşyada yüzde 5 indirim protokolü imzaladıklarını belirterek, "Yapmış olduğumuz indirim protokolüyle evleneceklere...

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, 2025 'Aile Yılı' kapsamında Adana'da evlilik hazırlığındaki çiftlere destek olmak amacıyla, mobilyada yüzde 15 ve beyaz eşyada yüzde 5 indirim protokolü imzaladıklarını belirterek, "Yapmış olduğumuz indirim protokolüyle evleneceklere ekonomik destek sağladık, esnafımızın da ticaretini canlandırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından, aile kurumunun güçlendirilmesi amacıyla Türkiye genelinde çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Adana'da da indirim protokolü imzalandı. Valilik himayesinde '2025 Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde, evlilik hazırlığındaki çiftlere ve ailelerine destek olmak amacıyla Vali Yavuz Selim Köşger, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ATO Beyaz Eşya Sektör Temsilcisi ve Mobilya Grup Temsilcilerinin katılımıyla 'Aile Yılı İndirimi' iş birliği protokolü imzalandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, "Protokol sayesinde, Adana'da evlenmeyi planlayan çiftler, odamızın üyesi ve 'Aile Yılı' logosu bulunan mobilya ve beyaz eşyaya mağazalarından, mobilyada yüzde 15, beyaz eşyada ise yüzde 5 indirimden faydalanıyor. Yapmış olduğumuz indirim protokolüyle evleneceklere ekonomik destek sağlamanın yanı sıra esnafımızın da ticaretini canlandırdık. Bu anlamlı kampanyaya destek veren esnafımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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