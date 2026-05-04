ATO Başkanı Baran, Arjantin Büyükelçisi Brizuela ile görüştü Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran,Türkiye ile Arjantin arasındaki ilişkilerin 2026 yılında 100. yılına ulaştığını belirterek, "Yatırım ve ticaret açısından önemli adımlar doğrultusunda, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini, en kısa sürede 2-2,5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela, Başkan Baran'ı ziyaret etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Baran, Türkiye ile Arjantin arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını, 1926 yılında Roma'da imzalanan dostluk anlaşmasıyla başlayan sürecin bugün 100. yılına ulaştığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arjantin'de, dönemin Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Son yıllarda iki ülke arasında bakan düzeyinde temasların sıklaştığına işaret eden Baran, 2022'de Arjantin'de faaliyete başlayan Yunus Emre Kültür Merkezi'nin, Türk kültürünün tanıtımına yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerin de iki ülkenin yakınlaşmasına katkısı olduğunu aktardı.

"Ticaret hacmi, mevcut potansiyeli yansıtmıyor"

Baran, Türkiye ile Arjantin arasındaki ticaret hacminin mevcut potansiyeli yansıtmadığını vurgulayarak, "Uzun yıllar süren ikili ilişkilerimize rağmen, mesafenin uzak olması nedeniyle ticari ilişkilerimizde arzu edilen gelişimi sağlayamadık. Bugün 250 milyon dolarlık kısmı ülkemizin ihracatı olmak üzere, 900 milyon dolara yaklaştı. Arjantin'in zengin tarım ve doğal kaynakları ile Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı ve sanayi tecrübesi, karşılıklı tamamlayıcılık açısından önemli bir avantaj sunuyor. Ayrıca 2024 yılında ülkelerimiz arasında, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması da imzalandı. Yatırım ve ticaret açısından önemli adımlar doğrultusunda, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini en kısa sürede 2-2,5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantin'in doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke olduğuna değinen Baran, ülkenin geniş deniz sahili, güçlü balıkçılık sektörü, tarım ve petrol üretimi, finansal altyapı ile serbest bölgelerin ihracat açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Baran, turizm alanında da gelişmeler yaşandığını ve Türk vatandaşlarının Arjantin'e 90 güne kadar vizesiz seyahat edebildiğine dikkati çekti.

Her iki ülkenin de medikal ve ilaç sektörlerinde güçlü olduğunun altını çizen Baran, güçleri birleştirerek uzun vadede yatırım, üretim ve ihracat açısından verimli sonuçlar elde edilebileceğini kaydetti.