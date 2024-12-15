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ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek

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BDDK, milyonlarca banka müşterisini direkt olarak etkileyecek yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenlemeyle birlikte bazı şifrelerin kullanılması tamamen yasaklandı.

81 ilde ATM'lerde yeni dönem başlıyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi ve banka kartı dolandırıcılıklarını önlemek için yeni bir adım attı.

FUTBOL TAKIMLARINI KURULUŞ YILLARI YASAKLANDI

Artık futbol takımlarının kuruluş tarihlerini şifre olarak kullanılması tamamen yasaklandı. Bu tazr şifreleri kullanmakta ısrar edenlerin kartlatı bloke edilecek.Avukat Nimet Türe, "Artık taraftarlar da takımlarının kuruluş tarihini banka şifresi yapamayacak" dedi.

BDDK KARAR YAYINLANMIŞTI

Daha öncesinde de doğum tarihlerinin şifre yapılmasının önüne geçildiğini fakat düzenlemenin genişletilerek hem takımların kuruluş tarihlerinin hem de tekrar edilen plakaların da şifre olarak kullanımının engellendiğini söyleyen Avukat Nimet Türe, "Kart kopyalanması, kullanılan kartla birlikte şifrenin tahmin edilebilir bir şifre olması durumunda kullanımlar çok yaygınlaştığından dolayı BDDK tarafından bir önlem alınmıştı İlk önlem doğum tarihlerinin, 1453, 1881, 1915 gibi tarihlerin, yılların şifre olarak kullanılmayacağı yönünde ve kişinin kendi doğum tarihini içeren şifrelerin kullanılmayacağı yönünde bir karar yayınlanmıştı. Ancak bu durum bu sefer taraftarların, plaka tekrarlarının yaygınlaşmasına sebep oldu ve bu taraftarların kuruluş yıllarını şifrelerine yerleştirmesi, plaka tekrarlamaları da yaygınlaştığında şifreler daha tahmin edilebilir. Kullanım hırsızlığına, dolandırıcılığa konu edilmesi daha yüksek bir duruma geldiğinden genişletildi diyebiliriz" diyerek durumu özetledi.

ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Arkadaş ne kadar saçma bir uygulama. Onu yapma bunu yapma. İnsanların işi gücü yok şimdi de bununla uğraşacağız.

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