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ATM'lerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

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Yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle bankalar, ATM politikalarında değişikliklere gidiyor. 10, 20 ve 50 TL'lik banknotların kullanımına sınırlama getiren bankalar, 1 Ocak itibariyle günlük para çekme limitlerini yüzde 50 oranında artırma kararı aldı.

Türk lirasındaki değer kaybı ve yüksek enflasyon vatandaşların günlük hayatını olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Nakit kullanımında meydana gelen güçlükler bankaların ATM politikalarında gittikleri değişikliklerle daha da ortaya çıkmış durumda.

KÜÇÜK BANKNOT KULLANIMI SINIRLANDI

Bankaların çoğunluğu 10, 20, ve 50 TL'lik banknotların kullanımına sınır getirdi. Küçük banknotlar şu anda ATM'lerde neredeyse hiçbir şekilde bulunamıyor. Söz konusu durum vatandaşları ihtiyaç duyduklarından daha büyük tutarlarda para çekme durumunda bırakıyor.

LİMİTLER YÜZDE 50 YÜKSELECEK

1 Ocak tarihi itibariyle ATM'lerdeki para çekme limitlerine yeni bir düzenleme getiriliyor. Bankalar, yeni yılda günlük para çekme limitlerini yükseltme kararı aldı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, limitler yüzde 50 oranında yükseltilecek. Böylelikle vatandaşların ihtiyaçları daha iyi karşılanmaya çalışılacak.

ATM'lerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSMMM:

500 VE 1000 lik banknotları çıkarın sayenizde ekonomi tükendi.6 sıfır atmıstık 3 ü daha ekledik yakında 6 sıfır geri gelir.

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Haber YorumlarıAslan Karakaya:

1.000 liralık banknotlar gelmeli

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Haber Yorumlarıİbrahim İleri:

Bir de yanında poşetmatik olsun artık,değeri olmayan bi tomar parayı nereye koyacak millet demi..

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Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

500-1000 ve 2000 lik banknotlar niye gelmiyor. Niye inat var bu kadar? 2009 yılında 200 tl banknot çıktığında karşılığı 129 dolar yapıyormuş Şuanda 129 doların karşılığı 4,439 tl YANİ BIRAK 2000 tlyi o zaman 200tl banknot çıkaran mantık şu zamanda 4000 lik banknot bile çıkarsa komik olmayacak? Hala neyin inadı bu anlamak zor!?

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