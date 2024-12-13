ATM'lerde yürürlüğe girebilecek yeni uygulama ile para çekme işlemleri aksayabilir

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü 2024 yılı sonuna doğru giderek düşerken, en büyük banknotun piyasadaki hakimiyeti de azalıyor. Dolar, avro ve altının Türk lirası karşısında değer kazanması da yeni paraların tedavüle çıkacağına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. En son Merkez Bankası'nın yeni 5 TL'lik banknot basma kararının ardından gündemi meşgul eden 500 liralık banknotlar yine gündemde.

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, ATM'lerde yeni dönem başlayacağını iddia etti. Yaptığıaçıklamayla artık düşük tutarlı banknotlara ATM'lerde yer verilmeyeceğini öne sürdü.

"ATM'LERDE YALNIZCA 200 TL'LİK BANKNOTLAR OLACAK"

Şenol Babuşcu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları şu şekildeydi: Bankalar ATM'lere artık sadece 200 ve 100 TL banknot koyuyor. 5,10,20 TL banknottan sonra 50 TL banknot da koymamaya başladı. 2025 yılı başından itibaren sadece 200 TL banknot yerleştirecekler. Bu durumun gerçekleşmesi halinde 18 gün sonra ATM'ler yeni bir döneme giriş yapmış olacak. Bu durum sonrasında akıllar 500 TL banknotun piyasaya çıkarılıp çıkarılmayacağını getirdi.

500 TL'NİN YANI SIRA 1000 TL'LİK YENİ BANKNOTLAR DA GÜNDEMDE

Öte yandan yeni yılda gelmesi muhtemel zamlarla birlik paranın daha da değer kaybedeceğini, alım gücünün daha da düşeceğini belirten uzmanlar, bunu önlemek için yeni ve daha büyük tutarlı banknotun faydalı olabileceğini kaydediyor. Yeni zamlarla birlikte özellikle küçük banknotlar olan 5 TL, 10 TL'nin tek başına hükmünün azalacağı yorumları yapılıyor. Tüm bu durumlar yeni banknot iddialarını zaman zaman gündeme getirirken, ekonomi yönetiminin harekete geçmek için bu kez kararlı olduğu iddia edildi. Alım gücünü karşılamak için 500 ve 1000 TL'lik yeni banknotların piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Hatta iddialar arasında yeni banknotların görsellerinin hazırlandığı sadece basılıp piyasaya sürülme işleminin kaldığı da var.