ATM'deki yazılım açığından faydalanıp 15 günde 142 bin lira çekti, son işinde yakayı ele verdi - Haberler

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ATM'deki yazılım açığından faydalanıp 15 günde 142 bin lira çekti, son işinde yakayı ele verdi

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Ekonomi
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ATM'deki yazılım açığından faydalanıp 15 günde 142 bin lira çekti, son işinde yakayı ele verdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde yazılımdaki açıktan faydalanarak PTT ATM'sinden 15 günde 142 bin 830 TL para çeken M.D. suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir PTT ATM'sinde 142 bin 830 TL paranın eksik olduğu ihbarıyla harekete geçti.

15 GÜNDE 142 BİN TL ÇEKTİ

ATM'nin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hesap hareketleri ile diğer kayıt belgelerini de kontrol edip, şüpheliyi belirledi. Ekipler, M.D. isimli kişinin yazılımdaki açıktan faydalanıp, ATM'den 5- 20 Nisan tarihleri arasında 142 bin 830 TL para çektiğini tespit etti.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheliyi takibe alan ekipler, aynı ATM'ye tekrar para çekmeye gelen M.D.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınıp, jandarma karakoluna götürülen M.D.'nin buradaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Ekonomi

Türk Lirası, Torbalı, PTT, ATM, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Fakır:

tırnakçı cemil amcanın tayfası bunlar

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ali can:

bu açığı nasıl buluyorlar arkadaş yaa

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