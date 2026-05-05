Atılım Üniversitesinde 'Uçuş Simülatör Merkezi' açıldı

Atılım Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde HAVELSAN tarafından geliştirilen Uçuş Simülatör Merkezi'ni eğitim altyapısına dahil etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez, üniversite-sanayi işbirliğinin bir sonucu olarak pilot adaylarına gerçeğe yakın koşullarda eğitim imkanı sunacak.

Uçuş Simülatör Merkezi'nin açılış törenine Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Zerlin Zaim, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Baç, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Aldemir, HAVELSAN İş Geliştirme Direktörü Emre Bilge ve Programlar Direktörü Mehmet Onur Özçelik'in yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, tüm akademik birimlerde nitelikli eğitimi önceliklendirdiklerini belirtti.

Eryılmaz, Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesindeki 4 lisans programı ve 600'e yakın mezunla sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırdıklarını vurguladı.

Kampüs içindeki derslik ve laboratuvarlardan Ankara Esenboğa Havalimanındaki eğitim hangarına ve Adana'daki uçuş okuluna uzanan geniş bir eğitim ekosistemi kurduklarını aktaran Eryılmaz, eğitim altyapısına dahil edilen Uçuş Simülatör Merkezi'nin söz konusu yapının tamamlayıcısı olduğunu ve pilot adaylarının ileri seviye simülasyonlarla eğitim alacağını ifade etti.

Eryılmaz, simülatör eğitiminin pilotaj bölümü öğrencileri açısından önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Milli ve yerli üretim olan HAVELSAN'ın ürettiği simülatörü tercih ettik. Çok sayıda mühendislik fakültesi mezunumuzun HAVELSAN bünyesinde görev yaptığını, dolayısıyla kullanmakta olduğumuz simülatörün yapımına doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlamış bulunduklarını belirtmek isterim. Bugünkü açılış töreni ile söz konusu eğitim imkanlarımızı bir adım öteye taşımış olacağız. Kapsamı bir hayli geniş uçuş simülatörü için Genel Müdürümüz Mehmet Akif Nacar başta olmak üzere, bu simülatörü bize kazandıran tüm HAVELSAN ekibine teşekkürlerimi sunuyorum."

"Gençlerimizin, geleceği kodlayacak nesil olduğunu biliyoruz"

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da HAVELSAN'ın dünya çapında simülasyon teknolojileri geliştirdiğine dikkati çekti.

Nacar, sistemlerin Avrupa Sivil Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından verilen üst seviye Level D sertifikasına sahip olduğunu ve Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayıyla kullanıldığını kaydetti.

HAVELSAN'ın yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne değil, sivil havacılık sektörüne de ileri düzey simülasyon çözümleri sunduğunu belirten Nacar, söz konusu teknolojiyi eğitim kurumlarıyla buluşturmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Nacar, simülasyon teknolojilerinin havacılık eğitimindeki stratejik rolüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Atılım Üniversitesi, simülatörü kullanıma sunduğumuz dördüncü Uçuş Simülatör Merkezi'ne sahip üniversite oldu. Sivil havacılık eğitiminin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir vizyonumuzun somut bir göstergesi olarak, sadece pilot yetiştirme süreçlerine katkı sağlamakla kalmıyoruz. Öğrencilerimizin eğitim aşamasında simülasyon teknolojileriyle tanışmasını da mümkün kılıyoruz. Böylece akademi ile sivil havacılık sektörü arasında bir köprü kurulmasına vesile oluyoruz."

Atılım Üniversitesiyle yürütülen işbirliğinin önemini aktaran Nacar, 2019'dan bu yana sürdürülen ortak çalışmaların yalnızca simülatör yatırımıyla sınırlı olmadığını belirtti.

Nacar, yazılım test mühendisliği, proje yönetimi ve farklı teknik alanlarda verilen derslerin yanı sıra düzenlenen NATO Yaz Okulu ile ulusal ve uluslararası ölçekte de etkileşim sağlandığını anlattı.

HAVELSAN bünyesinde görev yapan çok sayıda Atılım Üniversitesi mezununun, işbirliğinin önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Nacar, "Gençlerimizin, geleceği kodlayacak nesil olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sadece teknoloji geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni nesiller yetiştirme misyonunu taşıyoruz. Atılım Üniversitesi ile sürdürdüğümüz güçlü işbirliğinin, sayın rektörümüzün değerli katkılarıyla daha kalıcı hale geldiğini ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Tören, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz'ın HAVELSAN Genel Müdürü Nacar'a fidan bağış sertifikası takdim etmesi ve ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle sona erdi.