Atılım Üniversitesi'nde Geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi, ikinci sınıf öğrencileri için geleneksel "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki Atılım Üniversitesi Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Beyaz Önlük Giyme Töreni, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.

Törene, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim, Mütevelli Heyet Üyeleri, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Uğur Baç ve Prof. Dr. Veli Cengiz Özalp, Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Tülek, Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Aytekin Kuleyin, Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği birim sorumlusu Uzm. Dr. Leyla Türker Demirkan, Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Dr. Merve Tecirli, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrenciler, öğretim üyelerinin ellerinden beyaz önlüklerini giyerek meslek yaşamlarına sembolik bir başlangıç yaptı.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği törende duygusal anlar yaşandı. Öğrenciler, ömür boyu sürecek hekimlik yolculuklarının ilk adımını atmanın gururunu ve heyecanını yaşadı.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Tülek, doktor olma yolunda ilk adımlarını atan öğrencilere hitaben bugünün öğrencileri için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Beyaz önlüğün, ömürleri boyunca taşıyacakları bir sorumluluk ve onur olduğunun altını çizen Tülek, "Sizler, sahip olduğunuz donanım ve vizyonla tıbbın gelecekteki uluslararası liderleri arasında yer alacaksınız. Fakültemiz yalnızca iyi hekimler değil, aynı zamanda bilim dünyasında iz bırakan bilim insanları yetiştirmeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.