Atıl alanlar üretime kazandırıldı, çiftçiye yem desteği oldu

Manisa'da Şehzadeler Belediyesi tarafından atıl durumdaki moloz dökülen 50 dönümlük hazine arazisi temizlenerek önce üretime kazandırıldı, ardından da üretilen 348 balya yem, 230 besiciye ücretsiz olarak dağıtıldı.

Türkiye'deki tarımsal üretimin önemli merkezlerinden Manisa'da atıl durumdaki alanlar tarıma ve üretime kazandırılıyor. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesinde bulunan ve moloz döküm alanı haline gelen 50 dönümlük alan hazine arazisi Şehzadeler Belediyesi tarafından tarıma kazandırıldı. 50 dönümlük alanda 250 kamyon moloz temizliği yapan Şehzadeler Belediyesi ekipleri, tamamen temizlenen alanda silajlık mısır üretimi yaptı. Üretimden elde edilen 348 balya yem yine Şehzadeler Belediyesi tarafından paketlenerek 230 büyükbaş hayvan yetiştiricilerine ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yem desteğinde çiftçilerle bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak daha önce atıl durumda olan 50 dönümlük arazinin gerekli ıslah çalışmalarını tamamladık. Ardından da silajlık mısır ektik. Elde ettiğimiz silajlık mısırları bugün ilçemizde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize yem desteği olarak hibe ediyoruz. Üreticilerimiz son derece memnun. Aldıkları yemlerin kendilerine ciddi bir katkı olduğunu ifade ettiler. Üretime destek olmalı, daha çok üretmeli daha çok çalışmalıyız. Bu noktada biz de Şehzadeler Belediyesi olarak atıl bir alanı 250 kamyon moloz temizliği yaparak tarıma kazandırdık. Hem de silajlık mısırları besicilerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz" dedi. - MANİSA