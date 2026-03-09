Haberler

Atatürk Orman Çiftliği'nde bir taşınmaz depo olarak kiralanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan 3 bin 490 metrekarelik taşınmazı, depo olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verecek. İhale açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğüne ait taşınmaz, depo olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verilecek.

AOÇ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Orman Çiftliği Mahallesi'ndeki 3 bin 490 metrekarelik taşınmazın depo olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiralanması amacıyla ihale düzenlenecek.

Açık artırma usulüyle yapılacak ihale için tahmini bedel aylık KDV hariç 180 bin lira, geçici teminat tutarı da 194 bin 400 lira olarak belirlendi.

İhalede oluşacak kira bedelinin 3 yıllık tutarının yüzde 6'sı kesin teminat olarak alınacak.

İhale, 23 Mart saat 14.00'te AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

Yeni liderini açıklayan İran, düşmanın can damarını yerle bir etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez patates kızartması yedi, tadı damağında kaldı

Ülkenin devlet başkanı ilk kez patates kızartması yedi
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu

İran'da tüm bölgenin hayatını tehlikeye atacak saldırı
Ordusu İran'dayken Trump golf oynadı

Trump'ın bu görüntülerine tepki yağıyor
'Savaş ne zaman bitecek' diye soruldu, Trump topu taca attı

"Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez patates kızartması yedi, tadı damağında kaldı

Ülkenin devlet başkanı ilk kez patates kızartması yedi
Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret

Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik

Söylediklerinin haddi hesabı yok: Fenerbahçe'nin içinden geçerdik