Atakum Belediyesi İşçilerine 2 Bin 500 TL Ek Ödeme Yapacak

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ağırlaşan ekonomik şartlar karşısında belediye işçilerinin ücretlerini iyileştirmek için çalışma başlattı. Belediye ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan ek protokolle, işçilere Kasım ayından geçerli olmak üzere 2 bin 500 TL ek ödeme yapılacak.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ağırlaşan ekonomik şartlar karşısında belediye işçilerinin ücretlerini iyileştirmek için çalışma başlattı. Belediye ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan ek protokolle, işçilere Kasım ayından geçerli olmak üzere 2 bin 500 TL ek ödeme yapılacak.

Ekonomik krizin etkileri ağır şekilde hissedilirken, sosyal belediyecilikte önemli çalışmalara imza atılan Atakum Belediyesi'nde işçi ücretlerine 2 bin 500 TL zam yapıldı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci öncülüğünde başlatılan çalışmalarla, Belediye ile Genel İş Sendikası arasında, artan enflasyonlar karşısında işçilerin ücretlerini iyileştirmek için ek protokol imzalandı. Başkan Deveci ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel İş Sendikası Samsun Şubesi Başkanı Mutlu Karabacak'ın imzaladığı protokol kapsamında kadrolu işçiler ile Atakum Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işçilerine net 2 bin 500 ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Zamlı ücretler Kasım ayından itibaren ödenmeye başlayacak.

"HER ZAMAN İŞÇİNİN YANINDAYIZ"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, olumlu gelişmeyle ilgili olarak, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Belediye olarak her projemizi ve çalışmamızı dayanışma kültürüyle hayata geçireceğimizi söylemiştik. Şimdi emekçi kardeşlerimiz için dayanışma ve el birliği zamanı. Her zaman işçinin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu son derece önemli protokolün; tüm işçilerimize, emekçilerimize olumlu yansımasını ve hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

"GELİR KAYBINI TELAFİ ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Disk Genel İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Mutlu Karabacak, yaşanan ekonomik krizle alım gücünün çok düştüğünü belirterek, "Ek protokollerle, alım gücündeki düşüş ve gelir kaybını telafi etmeye mücadele veriyoruz. Bu anlamda da Atakum Belediyesinde işçi arkadaşlarımızın ücretlerinde böyle bir iyileştirme yapılması son derece önemli. Cemil Deveci Başkanımıza bu konudaki duyarlılığı için ve Atakum'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz. İşçi ve emekçi arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.