Atakey Patates, Yılın İlk Yarısında Satışlarını %8 Artırdı

Atakey Patates, yılın ilk yarısında 35 bin 200 ton dondurulmuş ürün satışı gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Atakey Patates, 2025'in ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını ve stratejik gelişmelerini açıkladı.

Yılın ilk yarısında 2 milyar lira gelir, yaklaşık 188 milyon lira brüt kar ve 171 milyon lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde eden şirketin, sadece ikinci çeyrekte satış hacmi 18 bin 500 ton oldu ve çeyreklik bazda yüzde 11,5, yıllık bazda ise yüzde 15 büyüme sağladı.

TAB Gıda'ya yapılan satışlar, 14 bin 600 ton ile toplam satışların yüzde 77'sini oluşturdu ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40'ın üzerinde artış gösterdi. Şirket, bu talebin hacimsel büyümenin ana destekleyicisi olmasını bekliyor.

Soğan halkası ve peynir çubuğu gibi kaplamalı ürünlerde yılın ilk yarısında 2 bin 400 ton üretim yapılırken, katma değerli ürünlerin toplam üretimdeki payı arttı. Yılın ikinci yarısında ise hacmin yükselmesi öngörülüyor.

Yılın ilk yarısında 35 bin 200 ton dondurulmuş ürün satışı gerçekleştiren şirketin yeni geliştirdiği patates kroket ürününün de, ikinci yarıda üretime alınması planlanıyor.

Atakey, yılın ikinci yarısında yüksek marjlı ürün segmentlerine yönelerek karlılığı artırmayı, kanal ve coğrafya çeşitliliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

"TAB Gıda'nın hızlı servis restoran ağındaki büyümesi, bize düzenli talep akışı ve hacim istikrarı sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atakey Patates İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özgül, satışlarını ölçeklendirirken, üretimlerini de etkin bir envanter yönetimiyle dengelediklerini ve aynı zamanda operasyonel disiplinle finansal dengeleri yönettiklerini belirtti.

Bununla birlikte, sektör genelinde hammadde fiyatları, lojistik maliyetler ve ihracat pazarlarındaki talep koşulları gibi dış faktörlerde yaşanabilecek olası dalgalanmaları yakından izlemeye devam ettiklerini aktaran Özgül, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, fırsatları değerlendirirken risk yönetimi ve operasyonel esnekliğimizi ön planda tutarak sürdürülebilir karlılığı hedeflemeye devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısında, iç pazardaki güçlü talebi karşılarken ihracatta seçici ve kademeli büyüme stratejimizi sürdürecek, katma değerli ürün portföyümüzü genişleterek satış dağılımını daha yüksek getiri sağlayan pazarlar ve alıcılara odaklı hale getireceğiz."

Özgül, Afyonkarahisar'daki entegre tesislerinin, Türkiye ve bölge çapında en modern ve yüksek teknolojili üretim merkezlerinden biri olarak öne çıktığını vurguladı.

Yılın ilk yarısında bu tesiste 24 bin 200 tonluk üretim hacmine ulaşarak hedefleri doğrultusunda istikrarlı bir üretim performansı sergilediklerinin altını çizen Özgül, "Özellikle ikinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satış hacminde yüzde 15'e varan artışla güçlü bir ivme yakaladık. Patates ve soğan hasadını, planlandığı şekilde, sırasıyla Haziran ve Temmuz ayı ortasında başlatarak, ikinci yarıya sağlam ve organize bir hazırlıkla giriş yaptık." değerlendirmesini yaptı.

Özgül, üretim güçleri ve stratejik odaklarıyla fırsatları değerlendirmeye hazır bir şekilde ilerlediklerini vurguladı.

Yılın ilk yarısında zorlu piyasa koşullarına rağmen istikrarlı bir operasyonel performans ortaya koyduklarını belirten Özgül, entegre üretim modelleri, teknoloji destekli operasyonları ve yenilikçi ürün hatlarının ölçeklenebilir ve sürdürülebilir büyümelerini destekleyen güçlü bir yapı oluşturduğunun altını çizdi.

TAB Gıda'nın hızlı servis restoran ağındaki büyümesinin, kendilerine düzenli talep akışı ve hacim istikrarı sağladığının altını çizen Özgül, şunları kaydetti:

"Bu sayede dağıtım kanallarımızda uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme için güçlü bir konumdayız. İkinci yarıda odağımızı ürün çeşitliliği, kanal genişlemesi ve ihracat fırsatlarına yönelterek büyüme ivmemizi hızlandırmayı, aynı zamanda finansal disiplinimizi korumayı hedefliyoruz. Finansal açıdan ise, önümüzdeki dönemde pazar koşullarındaki normalleşme, rekolte fazlası ve fiyat dengelerindeki iyileşmenin, karlılığımızı ve nakit yaratma kapasitemizi daha da güçlendireceğini öngörüyoruz. Bizi bu noktaya taşıyan tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza içten teşekkür ediyorum."