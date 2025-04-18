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Asya Pazarlarında Tarife Görüşmeleri İyimserliği Arttırdı

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Asya pay piyasaları, ABD'nin tarife müzakerelerine girmesiyle pozitif bir seyir izliyor. Başkan Trump'ın Çin ile görüşmelere başlayacak olmasının sinyalleri gelirken, Güney Kore hükümeti ek bütçe açıkladı ve Japonya'da enflasyon verileri başta olmak üzere makroekonomik gelişmeler takip ediliyor.

Asya pay piyasaları, tarife görüşmelerinin hızlanmasının arttırdığı iyimserlikle pozitif seyir izliyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin mütekabiliyet esasına göre uyguladığı tarifelerde müzakere sürecine girilmesi iyimserliği artırırken, tarifeler konusunda en büyük adımın ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin yönetimiyle masaya oturması olacağı değerlendiriliyor.

Bu yönde olumlu sinyaller gelmeye devam ederken, Başkan Trump dün Oval Ofis'te, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i temsil ettiğine inandığı yetkililerin görüşmelere başlamak için girişimde bulunduğunu söyledi. Ancak Trump, kendisiyle Şi arasında direkt bir temas olup olmadığına dair sorulara cevap vermedi.

Çin ile tarife müzakerelerine dair soru üzerine ise Trump, Şi ile "çok iyi" olan ilişkisinin devam edeceğini düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan, Güney Kore hükümeti, ekonomik büyümeye yönelik artan risklere karşı 8,6 milyar dolarlık ek bütçe açıkladı.

Bu gelişmelere ek olarak, Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, Endonezya'nın ABD'den gıda ve emtia ithalatını artıracağını ve halihazırda bu ürünleri satın aldığı ülkelerden siparişleri azaltacağını söyledi.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da mart ayında Tüketici Fiyat Endeksindeki artış yıllık yüzde 3,6, aylık yüzde 0,3 oldu. Ülkede çekirdek enflasyon ise yüzde 3,2 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 34.623 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselişle 2.483 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 artışla 3.281 puandan işlem görüyor.

Hong Kong ve Hindistan'da tatil sebebiyle piyasalarda bugün işlem gerçekleştirilmiyor.

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Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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