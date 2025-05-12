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Asya-Pasifik Piyasaları Ticaret Anlaşmasıyla Yükseldi

Asya-Pasifik Piyasaları Ticaret Anlaşmasıyla Yükseldi
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Çin ve ABD'nin ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklamasının ardından Asya-Pasifik piyasalarında önemli yükselişler kaydedildi. Hong Kong, Hindistan ve Japonya borsalarında artış yaşandı.

(ANKARA) - Asya-Pasifik piyasaları, Çin ve ABD'nin ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklamasının ardından yükselişe geçti.

Hong Kong borsasında Hang Seng Endeksi günün son saatlerinde yüzde 3,32 yükselirken, Hang Seng Teknoloji Endeksi yüzde 5,96 oranında artış gösterdi. Çin ana karasındaki CSI 300 endeksi yüzde 1,16 yükselerek günü 3.890,60 puandan kapattı.

Bu yükseliş, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin'in haftasonu İsviçre'de gerçekleştrdikleri görüşmelerin ardından ithalat vergilerini karşılıklı olarak düşürmesini takip etti.

Hindistan borsalarında da haftasonu Pakistan'la varılan ateşkesin ardından önemli yükselişler kaydedildi. İki ülke, son 30 yılın en yoğun çatışmalarından birini yaşamasının ardından ABD arabuluculuğunda ateşkese varmıştı. Gösterge endeks Nifty 50 yüzde 3,25 yükselirken, BSE Sensex yüzde 3,12 değer kazandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,38 artışla 37.644,26 puandan tamamlarken, daha geniş kapsamlı Topix endeksi yüzde 0,31 yükselerek 2.742,08 puana ulaştı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,17 yükselerek günü 2.607,33 puandan kapattı. Küçük ölçekli şirketleri içeren Kosdaq endeksi ise yüzde 0,4 artarak 725,40 puana çıktı.

Avustralya'da ise S&P/ASX 200 endeksi gün içindeki kazançlarını geri vererek günü yatay bir şekilde 8.233,50 puanda tamamladı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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