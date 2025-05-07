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Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor: ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Etkili

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor: ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Etkili
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Asya borsalarında, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve artan jeopolitik gerilimler etkili olurken, Çin Merkez Bankası'nın uyguladığı likidite destekleyici adımlar piyasalarda olumlu karşılandı. Hindistan ile Pakistan arasındaki sıcak çatışmalar da yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Asya borsalarında, ABD ve Çin arasındaki ticari müzakerelere ilişkin haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürürken bölgede artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD ve Çin yetkililerinin tarife konusunu masaya yatırmak amacıyla bir araya gelecek olması ve Çin'in zorunlu karşılık oranlarında indirime gitmesi ile ekonomiyi destekleme adımları piyasalarda olumlu karşılandı.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in ticaret görüşmeleri hazırlığının iyimserliği yaşanırken, dünyanın en büyük iki ekonomisinin bu hafta resmi olarak anlaşma zemini arayacak olmasının ticaret gerilimlerini yumuşatabileceği beklentisi yükseldi.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) 8 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 7 gün vadeli ters repo faiz oranını yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e indirdi. Bunun yanı sıra bankaların zorunlu karşılık oranının 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 50 baz puan düşürüleceği duyuruldu. Zorunlu karşılık oranlarında yapılan indirim, finansal sisteme 1 trilyon yuan (yaklaşık 139 dolar) likidite sağlayacak.

Ekonomik gelişmelerin yanı sıra Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan sıcak çatışmalar da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, Pakistan güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun, Hindistan'ın 5 savaş uçağını ve 1 dronunu düşürdüğünü bildirdi.

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti.

Analistler, bölgedeki jeopolitik risklerin şimdilik fiyatlamalara tam yansımadığını söyledi. Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da nisan ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,4 olurken, bileşik PMI da 51,2 olarak gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalışla 36.755 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselişle 2.573 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artışla 3.337 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 22.788 puan seviyesinde bulunurken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 kayıpla 80.569 puan seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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