Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Asya piyasalarında, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın 'şahin' tonlu sözle yönlendirmeleri ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) yuana müdahalesiyle karışık bir seyir izlenirken, bölge genelinde bu hafta açıklanacak sanayi üretim verileri yatırımcıların odağına yerleşti.