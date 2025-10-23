Haberler

AstraZeneca Türkiye'ye Akciğer Sağlığı Ödülü

Güncelleme:
AstraZeneca Türkiye, 'Akciğer Sağlığı İnisiyatifi' projesi ile akciğer kanserinin önlenmesi ve erken tanısına yönelik farkındalık çalışmaları dolayısıyla Sağlık Gönüllüleri Türkiye tarafından sosyal sorumluluk altın ödülü aldı.

Astrazeneca Türkiye'ye, "Akciğer Sağlığı İnisiyatifi" projesiyle akciğer kanserinin önlenmesi ve erken tanısına yönelik farkındalık çalışmaları dolayısıyla Sağlık Gönüllüleri Türkiye tarafından sosyal sorumluluk altın ödülü verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca Türkiye, farkındalık çalışmalarında gösterdiği liderlik nedeniyle "Başarılı Sosyal Sorumluluk Projeleri" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirket, ödülle toplum sağlığını koruma, hastalık farkındalığını artırma ve sağlık ekosistemine katkı sunmak amacıyla yürüttüğü sürdürülebilir çalışmalarını bir kez daha taçlandırmış oldu.

Akciğer Sağlığı İnisiyatifi projesi, şirketin, sağlık çalışanları, araştırmacılar, politika yapıcılar, üniversite ve derneklerle işbirliği içinde yürüttüğü, akciğer kanseri risk faktörleri konusunda farkındalık oluşturmayı ve erken tanı oranlarını artırmayı hedeflediği çok paydaşlı proje olarak dikkati çekiyor.

İnisiyatifin internet sitesinde akciğer sağlığı hakkında en güncel bilimsel veri ve bilgilere erişim sağlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Erdal Kiraz, geliştirdikleri tedavilerin yanı sıra toplum sağlığını tehdit eden hastalıkların önlenmesi ve erken tanısıyla ilgili farkındalık çalışmalarına öncülük ettiklerini belirtti.

Sağlık ekosistemini iyileştirmek için kendilerini çözüm ortağı olarak gördüklerini aktaran Kiraz, şunları kaydetti:

"Akciğer Sağlığı İnisiyatifi ile toplumda akciğer kanserine dair bilinci artırmayı ve sağlık ekosistemine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu anlamlı ödül, toplum sağlığına katkı sağlayan sürdürülebilir projelerimizde izlediğimiz kararlı yolun bir yansıması. AstraZeneca Türkiye olarak, hasta odaklı ve bilim temelli yaklaşımımızla topluma değer katmaya devam edeceğiz."

