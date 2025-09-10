Astrazeneca Türkiye'nin yeni Ülke Başkanı Dr. Münevver Gönenç oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilaç sektöründe 28 yıllık tecrübeye sahip Gönenç, kardiyovasküler, metabolizma, onkoloji ve nadir hastalıklar başta olmak üzere farklı tedavi alanlarında görev yaptı.

Medikal, satış-pazarlama, stratejik planlama ve pazar erişim gibi çeşitli birimlerde edindiği deneyimle dikkati çeken Gönenç, AstraZeneca Türkiye'de üst düzey sorumluluklar üstlendi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Gönenç, 2005-2006 döneminde Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nde Executive MBA programını tamamladı. Sağlık sektöründeki kariyerine 1997'de başlayan Gönenç, 2015'te AstraZeneca Türkiye'ye Metabolizma İş Birimi Direktörü olarak katıldı.

Gönenç, daha sonra Kardiyovasküler, Renal ve Metabolizma (KVRM) İş Birimi Direktörlüğü, Pazar Erişimi ve Ruhsatlandırma Direktörlüğü ile Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde KVRM Hızlandırma Liderliği görevlerini yürüttü.

AstraZeneca Uluslararası Pazarlar KVRM Ticari Direktörlüğü görevini 2022'den bu yana yerine getiren Gönenç, bu dönemde yeni ürünlerin tanıtımı, büyüme stratejileri ve dönüşüm odaklı projeleri yöneterek şirketin büyümesine katkı sağladı.

Gönenç, kariyeri boyunca uluslararası projelerde üstlendiği görevler ve kazandığı ödüllerle öne çıkarak çeşitli başarılar elde etti.