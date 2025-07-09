AstraZeneca Türkiye, Azerbaycan'da Faaliyetlerine Başlıyor

AstraZeneca Türkiye, Azerbaycan'da Faaliyetlerine Başlıyor
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AstraZeneca Türkiye, Zeytun Pharmaceuticals ile yaptığı stratejik ortaklık kapsamında Azerbaycan'daki iş operasyonlarına yeniden başlamayı duyurdu. Bu işbirliği, dünya standartlarında ilaçlara erişimi artırmayı ve sağlık profesyonellerini eğitmeyi hedefliyor.

Astrazeneca Türkiye, Zeytun Pharmaceuticals ile yaptığı stratejik ortaklık kapsamında Azerbaycan'daki faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astrazeneca, Türkiye operasyonlarını genişleterek Zeytun Pharmaceuticals ile yaptığı işbirliği yoluyla Azerbaycan'daki faaliyetlerine yeniden başlıyor.

Söz konusu işbirliğiyle Azerbaycan'da dünya standartlarında ilaçlara erişimin artırılması, hastalar için yeni tedavi seçeneklerinin genişletilmesi ve sağlık profesyonellerinin özel eğitimler ve bilgi paylaşımı yoluyla desteklenmesi hedefleniyor.

Küresel ilaç markalarıyla yürüttüğü başarılı işbirlikleriyle bilinen Zeytun Pharmaceuticals ve AstraZeneca ortaklığının ülkede hem hastalar hem de sağlık çalışanları için yeni fırsatların önünü açması bekleniyor.

AstraZeneca ve Zeytun Pharmaceuticals, modern tedavilere erişimi artırmayı ve hasta odaklı bir yaklaşımla daha sağlıklı bir toplum inşa edilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, bilimden aldıkları güçle ilaçları geliştirirken, aynı zamanda sağlık sistemlerine sürdürülebilir değer katacak işbirlikleri kurduklarını belirtti.

Operasyonlarını ve yatırımlarını bu çerçevede genişlettiklerini vurgulayan Barış, "Azerbaycan'da yeniden başlattığımız faaliyetlerimiz, bu vizyonumuzun somut bir adımı. Türkiye operasyonlarımızda edindiğimiz bilgi birikimi ve başarıları Azerbaycan'a taşıyarak daha sağlıklı bir toplum için kalıcı katkılar sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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