Haberler

AliExpress'ten Türk firması Asset Worldwide Express'e birincilik ödülü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asset Worldwide Express, AliExpress'in 'Kasım-Aralık Partner Kampanya Dönemi' değerlendirmesinde Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde birincilik ödülüne layık görüldü. Şirket, yüksek hizmet kalitesi ve etkin gümrük operasyonlarıyla dikkat çekti.

Asset Worldwide Express, AliExpress'in "Kasım- Aralık Partner Kampanya Dönemi" kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmesinde, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Partner Performansı kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AliExpress tarafından yapılan performans analizinde Asset Worldwide Express, "last mile" teslimat süreçlerindeki yüksek hizmet kalitesi, gümrük operasyonlarındaki etkinlik, "hizmet düzeyi sözleşmesi" (SLA) uyumu ve "temel performans göstergesi" (KPI) performansındaki istikrarlı başarısıyla bölgedeki iş ortakları arasında ilk sırada yer aldı.

Uçtan uca operasyonel mükemmelliği esas alan yaklaşımıyla dikkati çeken şirket, başarısıyla Türk lojistik sektörünün uluslararası arenadaki rekabet gücünü ortaya koydu.

Şirketin teknoloji odaklı altyapısı ve disiplinli operasyon yönetimi, AliExpress gibi küresel bir e-ticaret şirketinin performans kriterlerinde zirveye çıkmasında belirleyici oldu.

Sürdürülebilir performans anlayışıyla hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi amaçlayan şirket, uluslararası iş ortaklarına katma değerli ve güvenilir lojistik çözümler sunmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asset Worldwide Express Genel Müdürü Onur Tekin, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde birincilikle ödüllendirilmenin kıymetli olduğunu belirtti.

Başarının, sahadaki ekipleriden operasyon yönetimine kadar tüm organizasyonun disiplinli çalışmasının ve operasyonel kültürlerinin sonucu olduğunu aktaran Tekin, "Önümüzdeki dönemde de bölgesel ve küresel ölçekte büyümemizi sürdürerek, Türk lojistik sektörünü uluslararası pazarlarda daha da ileri taşımayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay